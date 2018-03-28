Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения

2018-03-28 07:05 | www.apa.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению — «Газета.Ru») и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», — сказал Ким.