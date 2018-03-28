В Азербайджане объявлена новая программа геологоразведки на золотых месторождениях

2018-03-28 08:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Компания Anglo Asian Mining (ААМ), производитель золота в Азербайджане, планирует в 2018 году потратить около шести миллионов долларов на новую программу геологической разведки и оценки в стране, сообщает компания.

Согласно сообщению, 2018 год станет первым годом трехлетней программы геологоразведочных работ на близлежащих, заброшенных и новых участках. Целью работ является доступ к новым объемам золота взамен уже добытых унций, продления минимального срока службы действующих шахт до 10 лет, увеличение инвентаризации ресурсов компании и открытие новых месторождений полезных ископаемых.

Программа будет основываться на результатах геологоразведочных работ 2017 года и всесторонне охватывать три крупных области месторождений - контрактную зону "Гедабек" на западе Азербайджана, где расположены рудники "Гедабек" и "Угур" и подземная шахта "Гадир", контрактную зону "Гоша", которая находится в 50 километрах от "Гедабек", а также контрактную зону "Ордубад", расположенную в Нахчыване.

Всего в рамках работ планируется около 43,5 тысячи метров поверхностного и подземного бурения.

"Я очень рад объявить об этой программе геологоразведки, которая будет основываться на успехе предыдущих нескольких лет, в течение которых мы открыли месторождения "Угур" и "Гадир". Мы показали, что можем быстро окупить новые месторождения, примером которых является "Угур", которое мы ввели в эксплуатацию менее чем через 12 месяцев после открытия", - сказал генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири.

Как в свою очередь сообщает директор Anglo Asian Group по геологии и горнодобывающей промышленности Стивен Уэстхед, помимо обширной программы бурения, будет проведена аэрогеографическая съемка для изучения потенциала месторождений "Гоша" и "Ордубад".