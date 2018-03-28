Эльмар Мамедъяров принял посла США

2018-03-28 08:26 | www.apa.az | 7

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 27 марта принял посла США Роберта Секуту по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече посол сказал, что за время своей дипломатической деятельности в Баку прилагал все усилия для укрепления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Эльмар Мамедъяров поблагодарил Секуту за вклад в развитие связей между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетики, экономики, торговли, борьбы с терроризмом, в гуманитарной сфере и других областях.