В Петербурге пройдет вечер в честь 100-летия классика азербайджанской музыки Кара Караева

2018-03-28 08:49 | www.trend.az | 7

Музыкальный вечер в честь 100-летия со дня рождения классика азербайджанской и советской музыки, народного артиста СССР Кара Караева пройдет в среду в Большом зале Филармонии им. Шостаковича. Его произведения прозвучат под управлением Рауфа Абдулаева в исполнении заслуженного коллектива России Академического филармонического оркестра, который в 1948 году первым познакомил слушателей с симфонической поэмой Кара Караева "Лейли и Меджнун".

"Эта поэма вошла и в юбилейную программу, посвященную творчеству Кара Караева, который при жизни лишь один раз - 2 февраля 1975 года - приезжал с авторским концертом в Ленинград. Вечер в честь 100-летия со дня рождения классика почти полностью повторяет ту старую афишу", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский. По его словам, значительным событием вечера станет выступление одного из самых знаменитых современных скрипачей Максима Венгерова, который исполнит с оркестром скрипичный концерт Кара Караева.

Корреспонденту ТАСС довелось тогда, в 1975 году, взять интервью у Кара Караева, который с теплотой говорил о своем учителе - Дмитрии Шостаковиче, у которого он учился в Московской консерватории и который помог ему найти свой путь в музыке. Передал он благодарное слово и ленинградским мастерам балета, которые создали на его музыку спектакли "Семь красавиц" (1953) и "Тропою грома" (1958). Фрагменты из музыки балета "Тропою грома", поставленного Константином Сергеевым в Кировском (ныне Мариинском) театре, также войдут в юбилейную программу.