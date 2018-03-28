Беларусбанк присоединился к программе ЕБРР по содействию торговле

2018-03-28 09:16 | www.trend.az | 8

ОАО "АСБ Беларусбанк" присоединилось к программе содействия торговле Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве подтверждающего банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.



Соответствующее соглашение подписано во время международной конференции "Беларусь: торговое финансирование 2018".



"В рамках данной программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски международных торговых операций, осуществляемых банками-эмитентами в странах деятельности ЕБРР. Участие в программе позволит Беларусбанку подтверждать аккредитивы, выпущенные иностранными банками в пользу клиентов банка - экспортеров белорусской продукции", - пояснили в пресс-службе.



В банке подчеркнули, что с учетом значительной доли Беларусбанка в обслуживании экспорта Беларуси (более 26% в 2017 году) широкий круг белорусских предпринимателей получит финансовую поддержку и возможность снизить риски неплатежа за экспортируемые товары.



"Беларусбанк всегда открыт для внедрения и развития новых конкурентных инструментов и схем сотрудничества, адаптированных к современным бизнес-реалиям. Присоединение к программе укрепит наши возможности по предоставлению торгового финансирования и, с поддержкой ЕБРР, будет стимулировать региональную торговлю", - констатировали в банке.



Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, поддерживающей переход к рыночной экономике, а также развитие частной и предпринимательской инициативы в более чем в 30 странах от Марокко до Монголии и от Эстонии до Египта. Акционерами банка являются 65 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.



ОАО "АСБ Беларусбанк" - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Предлагает все виды банковских услуг и продуктов.

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