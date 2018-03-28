The Times: Высылка дипломатов ударит по гордости Путина

2018-03-28 09:23 | www.oxu.az | 8

После того, как более двух десятков стран выдворили огромное количество российских дипломатов, последует подрыв разведывательных возможностей Кремля.

Строившаяся десятилетиями «система шпионажа КГБ» практически уничтожена. Но сам Путин будет использовать этот шаг мировых стран, чтобы в очередной раз напомнить россиянам, что вокруг России одни враги и Запад – это враждебное сообщество, которое стремиться разрушить и унизить Россию. Об этом пишет The Times.

Как передает Oxu.az, издание напоминает, что крупнейшая высылка представителей Кремля произошла в 1971 году. Тогда британское правительство Эдварда Хита выдворило 90 из 550 сотрудников советского посольства в Лондоне и закрыло въезд в Соединённое Королевство 15 дипломатам. Решение, повод для которого дал перебежчик Олег Лялин, «нанесло ощутимый удар по КГБ в Великобритании».

Ответные меры были довольно сдержанными, и в итоге СССР выслал только 18 британских дипломатов. В 1985 году реакция Кремля оказалась «более решительной». Когда Лондон выгнал 25 дипломатов, такое же количество британцев покинуло Москву.

По словам представителей британских спецслужб, выдворение «нанесет урон московской сети шпионов». Как только имена россиян будут раскрыты, другие страны не захотят принимать их в качестве дипломатов, поясняет The Times.

Али Мамедов

