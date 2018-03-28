Учительницу обвинили в половых сношениях с 13-летним школьником

2018-03-28 09:29 | www.oxu.az | 8

Учительницу из американского штата Аризона обвинили в сексе с 13-летним школьником.

Как передает Oxu.Az об этом пишет New York Post.

По данным суда, 27-летняя Бриттани Замора (Brittany Zamora) с 1 февраля по 8 марта успела три раза переспать с учеником, а также несколько раз занималась с ним оральным сексом во время встреч в ее машине. Подросток рассказал, что отношения начались после того, как педагог стала флиртовать с ним и отправила свою фотографию в обнаженном виде. Также женщина писала ему, что «хочет его каждый день и подольше». Еще один ученик также заявил полиции, что учительница присылала ему свои снимки.

Замору арестовали после того, как о происходящем узнали родители мальчика: они обнаружили непристойные сообщения, установив на его телефон приложение для наблюдения. Об этом затем рассказали школьной администрации, ее представители в свою очередь обратилась в полицию.

Как отмечается, у Заморы есть муж. Родители пострадавшего заявили, что мужчина звонил отцу подростка, предлагал встретиться и умолял не сообщать властям о произошедшем. Он также заявлял, что его жена «совершила большую ошибку, но любит детей».

Женщина может выйти под залог в 250 тысяч евро, однако даже если это произойдет, работать в этой же школе она не продолжит. Какое наказание ей грозит, не сообщается.