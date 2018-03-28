В Баку реализуется новый масштабный дорожный проект (Эксклюзив)

2018-03-28 09:19 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана будет реализован еще один проект по строительству магистральной дороги, сообщили в среду в эксклюзивном интервью Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, данная дорога будет пролегать по дамбе протяженностью 1570 метров, которая делит озеро Беюкшор на две части в рамках проекта по его комплексному восстановлению.

Восьмиполосная магистраль соединит проспект Зии Буньятова и Балаханское шоссе.