Режим прекращения огня был нарушен 119 раз

2018-03-28 09:50 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.