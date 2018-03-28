В Украине зеки из азербайджанских тюрем устроили разборки - ФОТО

2018-03-28 09:47 | www.oxu.az | 7

Правоохранители задержали в Одессе этническую преступную группировку. По словам начальника облуправления полиции Дмитрия Головина, история задержания злоумышленников началась с того, что 22 марта в одну из городских больниц поступил молодой человек с огнестрельным ранением бедра.

Как передает Oxu.az со ссылкой на украинские СМИ, врачам и копам он рассказал, что поранился из-за неосторожного обращения с травматическим оружием. Пострадавшему вторили товарищи, которые приехали с ним.

Чтобы проверить правдивость сказанного, молодых людей доставили в отдел полиции. Уже там они признались, что были участниками конфликта в одном из ресторанов.

«Мы изъяли видео с камер наблюдения, опросили возможных очевидцев события. В результате определили, что вторая сторона конфликта — члены этнической преступной группировки», — рассказал Головин, добавляя, что все члены банды ранее уже имели судимость в Азербайджане.

Подозреваемых разыскали и обыскали — у них обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, украденные, по словам Головина, из воинских частей. Передвигались задержанные на двух элитных иномарках.

Ранее сообщалось, что у одессита нашли девять гранатометов и тротил.

Также автомобилисты устроили драку с оружием. Так, к припаркованному в Вознесенском переулке автомобилю, марку которого копы не называют, подъехала «Волга». Из нее вышли несколько человек, которые, разбив стекло припаркованной легковушки и, угрожая пистолетом, избили сидящего в салоне человека, а после уехали в направлении Старосенной площади.



Али Мамедов

