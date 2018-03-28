Мамедъяров: Прошу у вас прощения

2018-03-28 09:49 | www.oxu.az | 7

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, занявший второе место на турнире претендентов в Берлине, поблагодарил болельщиков.

Как передает Oxu.Az, 33-летний гроссмейстер попросил в социальных сетях прощения за неудачу.

«У меня нет к вам претензий. Хоть я и азербайджанец, но я увидел вашу поддержку итальянцу и армянину. Хочу сказать вот что: Хорошо, что вы есть.

«Прошу прощения, что не дал вам пережить радость победы. Большое спасибо, что верили в меня до конца. Я получил все сообщения, если я не ответил, то прощу прощения. Мы вернемся, успехов вам и сто раз спасибо».

Отметим, что победителем турнира претендентов с 9 очками стал американский шахматист Фабио Каруана. Мамедъяров с 8 очками занял второе место.

Пярвиз Гусейн

