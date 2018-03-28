Курс биткоина значительно снизился

2018-03-28 09:48 | www.trend.az | 7

Киптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром застыла вблизи отметки в 7,8 тысячи долларов, в то время как аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, курс биткоина снизился на 0,24%, до 7,878 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин вырос на 1,09%, до 7,851 тысячи долларов, на GDAX — на 0,9%, до 7,843 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты торговались разнонаправленно. Ethereum дешевел на 2,66%, до 448,87 доллара. Ripple поднимался в цене на 0,99%, до 0,579 доллара, Bitcoin Cash терял 1,36%, опускаясь до 880,93 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, упала ниже 300 миллиардов и составляет на данный момент 298,64 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"Вчера рынок продолжил снижение, биткоин достиг отметки 7,8 тысячи, упав на 4,4%. Объем торгов при этом остается средним. Сегодня рынок открылся в небольшом плюсе, однако это больше похоже на консолидацию перед продолжением тренда", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.