Роя отреагировала на примирительный жест Айгюн

2018-03-28 10:00 | www.oxu.az | 7

Вчера народная артистка Айгюн Кязымова «тагнула» свою коллегу Рою Айхан в Инстаграме и добавила комментарий «Хорошо, что мы есть».

Как передает Oxu.Az, все ожидали, что Роя положительно отреагирует на этот жест примирения.

Однако Роя поделилась этой новостью в своем «Instagram Story» и написала «Меня выворачивает наизнанку».

Напомним, что вчера Айгюн Казымова поздравила Вагифа Герайзаде с днем рождения, поделившись кадрами со своего концерта, состоявшегося 5 мая 2002 года во Дворце имени Гейдара Алиева.

На кадрах присутствовали заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Роя Айхан, а также певцы Натаван Хабиби, Эльнара Халилова, Самир Багиров.

Пярвиз Гусейн

