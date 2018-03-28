Кандидат в президенты пообещал решить проблему незамужних азербайджанок – ВИДЕО

2018-03-28 10:12 | www.oxu.az | 8

Кандидат в президенты от партии «Инициативная группа фронтовиков» Рази Нуруллаев на вчерашних дебатах кандидатов в президенты завел речь о проблемах незамужних женщин.

Как передает Oxu.Az, в случае избрания он пообещал помочь таким женщинам найти вторую половинку.

Нуруллаев также рассказал о планах внедрить новую исламскую модель в Азербайджане.

Отметим, что кандидат в президенты не раскрывает детали предлагаемой исламской модели, но, согласно общепринятой исламской модели брака, мужчина может взять в жены четырех женщин.