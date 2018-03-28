Закир Гасанов отправился в Турцию

2018-03-28 10:17 | www.oxu.az | 6

По приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Нуреттина Джаникли, министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 28 марта отправился с официальным визитом в Анкару.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве обороны, в рамках визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.

31-го марта планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в турецком городе Гиресун.