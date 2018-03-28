Люксембург отозвал посла в Москве для консультаций

2018-03-28 10:02 | www.trend.az | 7

Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля".

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.