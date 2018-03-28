Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 76

2018-03-28 10:06 | www.trend.az | 8

Семьдесят шесть человек пострадали при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Как рассказали агентству в областном департаменте здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, в том числе двое детей. Шестеро из них, включая одного ребенка, находятся в состоянии средней степени тяжести, еще семеро взрослых и один ребенок — в легкой. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.