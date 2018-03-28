Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля

2018-03-28 10:36 | www.oxu.az | 7

Россия отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, чтобы внести раскол в единство НАТО.

Такое мнение выразил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

«Русские делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Таким образом они пытаются сломить единство НАТО, — сказал глава Пентагона. — Россия выбрала путь соперничества, вплоть до безответственной деятельности».

Отметим что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов.

Позже о решении выслать представителей России заявили другие государства Европы, США, Канада и Австралия. Москва отвергает все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.