ЕС попросил президента Турции вернуть двух греческих военнослужащих

2018-03-28 10:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ЕС обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой вернуть двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших границу Турции. Об этом сообщил сам президент Турции, комментируя итоги визита в Болгарию, сообщают в чреду турецкие СМИ.

«В ответ на просьбу представителей ЕС я ответил, что в Турции существует закон, и ни кто не может быть выше закона», - сказал Эрдоган.

Отметим, что 2 марта двое греческих военнослужащих были задержаны на территории Турции. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В генштабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими пограничниками греческих военнослужащих оказался один младший офицер.