Депутат рассказал о конфликте России и Запада

2018-03-28 10:43 | www.oxu.az | 7

В данной ситуации высылка российских дипломатов никак не влияет на Азербайджан.

Об этом Oxu.Az сказал депутат Фазиль Мустафа, комментируя высылку многими странами Запада российских дипломатов после дипломатического скандала между Россией и Великобританией и возможные последствия этих событий.

«Дело однако в том, что ответные шаги России могут не устраивать постсоветские страны, на которые эта страна оказывает достаточно сильное влияние», - сказал депутат. По его мнению, угроза попасть под удар в результате противостояния России и Запада есть для всех стран, в том числе и для Азербайджана.

Мы вынуждены проводить более аккуратную внешнюю политику.

Надо постараться не испортить отношения с Западом, не навредив отношениям с Россией», - добавил депутат.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

