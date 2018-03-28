Люксембург отзывает посла из России

2018-03-28 10:54 | www.oxu.az | 7

Люксембург отзывает посла в Москве для консультаций, сообщает агентство Блумберг.

Как передает Oxu.az, при этом накануне глава МИД страны Жан Ассельборн заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Таким образом все эти государства присоединились к аналогичному решению Великобритании.

В МИД РФ назвали высылку российских дипломатов «недружественным и провокационным шагом», а также пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва в данной ситуации будет действовать по принципу взаимности.

Али Мамедов

