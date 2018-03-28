В Мьянме избрали нового президента

2018-03-28 11:01 | www.trend.az | 7

Национальное законодательное собрание (парламент) Мьянмы в среду большинством голосов избрало новым президентом страны 66-летнего Вин Мьина, бывшего спикера нижней палаты парламента и представителя правящей Национальной лиги за демократию (НЛД), возглавляемой Аун Сан Су Чжи. Его кандидатуру поддержали большинство из 636 присутствующих депутатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Myanmar Times.

Помимо него на этот пост претендовали выдвиженец от военных Мьин Све, а также представитель верхней палаты парламента Генри Ван Тхи.

Вместе с тем в нынешних условиях роль президента в Мьянме сводится к церемониальным функциям, поскольку основная власть принадлежит лидеру НЛД. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи не может стать президентом. На высший государственный пост в Мьянме не имеют права претендовать люди, у которых есть родственники из числа граждан других государств. Аун Сан Су Чжи является вдовой британского ученого, а двое ее сыновей имеют подданство Соединенного Королевства и живут в Лондоне.