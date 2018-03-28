50 лет со дня гибели Гагарина: версии, тайны и ложь

2018-03-28 11:18 | www.oxu.az | 6

50 лет назад в авиакатастрофе погиб советский космонавт Юрий Гагарин. Он был самым великим героем, которого когда-либо взрастил Советский Союз, написал журналист Der Spiegel Герхард Ковальски.

Как сообщает Oxu.az, окончательной ясности в деле о смерти Гагарина нет по сей день. «Трагическое стечение роковых обстоятельств» – так звучит официальное объяснение, передает автор.

Ветеран космоса Алексей Леонов утверждает, что разгадал тайну авиакатастрофы и даже якобы знает имена виновных. В двух своих книгах он «надменно», по словам Ковальски, заявляет, что только он знает правду о смерти Гагарина.

По версии Леонова, во время тренировочного полета 27 марта 1968 года другой самолет – из ОКБ Сухого – без разрешения приблизился к самолету Гагарина, что стало причиной катастрофы. В своих утверждениях Леонов основывается на высказываниях трех крестьян, которые якобы видели низко летящий самолет «Су», а также на том, что сам Леонов слышал два взрыва во время падения самолета, говорится в статье.

В 2013 году, в 45-ю годовщину смерти Гагарина, Леонов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассекретить строго конфиденциальные документы о падении самолета Гагарина, что и было сделано. Выяснилось, что все было так, как описал Леонов.

Али Мамедов

