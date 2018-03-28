Фондовые индексы США упали вслед за акциями технологических компаний

2018-03-28 11:11 | www.trend.az | 6

Американские фондовые индексы упали во вторник из-за распродажи акций высокотехнологических компаний, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Из 30 компаний, бумаги которых входят в расчет Dow Jones Industrial Average, снизилась стоимость 25.

Негативную динамику продемонстрировали семь из одиннадцати основных отраслевых групп Standard & Poor's 500. Помимо технологического сектора наибольшее падение было отмечено в финансовой отрасли и потребительском секторе.

С начала текущего месяца Dow Jones опустился на 4,7%, S&P 500 - на 3,7%, Nasdaq - на 3,6%.

"Мы видим уход из "высоко взлетевших" технологических акций, которые были перекуплены, но пока не ясно - куда идут эти деньги", - отмечает главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 127,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале индикатор составлял 130 пунктов, а не 130,8 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения в текущем месяце до 131 пункта с ранее объявленного февральского уровня, который был максимальным с ноября 2000 года.

Таким образом, несмотря на снижение в текущем месяце, уверенность американцев продолжается оставаться на близком к рекорду за последние 18 лет уровне. Негативное влияние на их настроения, скорее всего, оказала недавняя распродажа на рынке акций.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе вырос на 6,4% в годовом выражении и на 0,75% за месяц. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 6,2% и второго - на 0,7%.

По итогам торгов во вторник существенно подешевели акции таких производителей полупроводников, как Nvidia Corp. (на 7,8%) и Advanced Micro Devices (на 4,2%).