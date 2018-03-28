Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов

2018-03-28 11:22 | www.oxu.az | 5

Российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов оказал материальную помощь семьям 64 жертв пожара в развлекательном центре в Кемерово.

Как передает Oxu.Az, об этом Эмин написал на своей странице в социальных сетях.

Он сообщил, что отправил гонорары за концерты в пяти городах семьям жертв трагедии.

«Кемерово. Эта ужасная трагедия , где равнодушным оставаться просто невозможно.

Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду, Рустаму, Леше, Рамину, Ерику, Паше. Вместе мы собрали 15000000 рублей и продолжаем собирать!

Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения».

Пярвиз Гусейн

