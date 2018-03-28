Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара

2018-03-28 11:34 | www.apa.az | 5

Власти Кемеровской области и правоохранительные органы работают с поданными заявлениями, согласно которым количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» могло быть больше официальных цифр.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о данных инициативной группы граждан, куда якобы поступили заявления о пропаже родственников, согласно которым в ТЦ могли погибнуть до 78 человек. Согласно официальным данным, погибли 64 человека.

«Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос», - сказал Чернов.

Он отметил, что если кто-то заявит о гибели родственников при пожаре в ТЦ, а при выяснении это окажется ложью, эти люди будут привлечены к ответственности в рамках закона.

«Списки находятся в рабочей группе здесь в оперативном штабе. Процедура: накладываются одни списки на другие и потом ищутся контакты людей, подающих заявления о том, что родственники пропали или пострадали. Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов», - сказал вице-губернатор.

Он добавил, что сложность в том, что не все люди оставляли при заявлении свои контакты. «Нужна детальная проверка этой информации. Мы не исключаем того, что у кого-то еще родственники могли быть в этом центре, но и не исключаем того, что эта ситуация сейчас быть искусственной», - сказал он.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.