Предсказания нового Нострадамуса сбываются до мелочей

2018-03-28 11:35 | www.oxu.az | 5

Новый Нострадамус или Рэймонд Курцвейл - американский изобретатель и писатель-футуролог. В 1990-х годах он написал несколько книг, в которых с точностью до миллиметра предсказал будущее современной цивилизации. По утверждениям самого Рэймонда, из 108 сделанных им предположений 89 уже сбылись.

Как сообщает Oxu.az, в 1999 году вышла его книга под названием «Эпоха одушевленных машин», в которой он сделал десятилетний прогноз на 2009 год:

- Большинство книг будут читать не на бумаге, а на экране

- Тексты будут создаваться с помощью технологий распознавания человеческой речи

- Появятся автомобили с автопилотом

- Появятся персональные компьютеры, оповещающие своего владельца о состоянии его здоровья. Также они будут выполнять функции навигаторов.

- Провода исчезнут. Компьютерная периферия будет работать через беспроводные сети.

- Люди смогут отдавать компьютерам команды голосом.

- Компьютерные дисплеи будут встроены в очки.

- Компьютеры смогут распознавать лица и фотографии своих хозяев.

- Человечеству впервые продемонстрируют нанороботов.

А вот прогнозы Рэймонда Курцвейла на следующее десятилетие - до 2019 года:

- Вычислительная мощность компьютера приблизится к вычислительной мощности человеческого мозга.

- Компьютеры будут встроены повсюду (в мебель, ювелирные украшения, стены, одежду…).

- Люди уже привыкнут к очкам виртуальной 3D-реальности и контактным линзам, которые умеют рисовать лучом изображение непосредственно на радужке.

- Люди будут отдавать команды компьютерам не только голосом, но и жестами. При этом «личность» компьютера можно будет выбрать и настроить на свой вкус.

- Любая операция - будь то перевод денег или поиск информации, будет осуществляться через компьютерного консультанта, внешне максимально приближенного к человеку.

- Компьютеры перестанут иметь стандартную форму. Компьютеризированные устройства будут очень разнообразны по внешнему виду и размеру.

- Магнитные жесткие диски перестанут использоваться.

- В качестве вычислительных устройств будут использоваться не кремниевые процессоры, а трехмерные решетки из нанотрубок.

- В массовом порядке начнут применяются нейронные сети.

- Повсюду будут видео-камеры размером с булавочную головку.

- Компьютеры полностью заменят не только книги, но и бумажные документы.

- Появятся первые компьютеры, имплантированные в людей.

- Для разговора с иностранцем достаточно будет использовать автоматический переводчик.

- В ходу будут домашние роботы-слуги, роботы-водители и т.д.

Курцвейл сделал еще много прогнозов по поводу будущего. О том, как компьютеры заменят людям людей. Как люди будут состоять из нанороботов и станут бессмертными. Как человеческая цивилизация объединится в некий компьютерный сверхорганизм…

Али Мамедов

