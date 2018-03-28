Pertamina выиграла тендер на разработку месторождения Мансури в Иране

2018-03-28 11:38 | www.trend.az | 5

Государственная нефтегазовая компания Индонезии выиграла тендер на разработку месторождения Мансури (Mansouri) в Иране, на которое также претендовал "Лукойл" LKOH, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя департамента Pertamina по разведке и добыче Сямсу Алам (Syamsu Alam), передает Прайм.

"Контракт будет подписан в начале мая", - сообщил представитель компании.

Компания будет владеть 80% доли участия в месторождении, а оставшаяся доля будет принадлежать "местным партнерам" компании, сообщил Алам. При этом он добавил, что компания будет искать и других иностранных партнеров, чтобы разделить операционные риски.

Pertamina намерена увеличить добычу на Мансури до 250 тысяч баррелей нефти в день с нынешнего уровня в 60 тысяч баррелей в день за пять лет, сообщил представитель компании. Он не исключил, что нефть с месторождения может быть направлена в Индонезию.