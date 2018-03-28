В Зале камерной и органной музыки отметят 100-летие Гара Гараева

2018-03-28 11:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 29 марта состоится концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Концертная программа пройдет при совместной организации Министерства культуры и туризма, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В ходе вечера в исполнении известных музыкантов прозвучат сочинения композитора.

Гара Абульфас оглы Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), Народный артист Азербайджанской ССР (1958), Народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вэтэн" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.

Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относятся первый композиторский опыт Гараева, и тут заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хаям Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.