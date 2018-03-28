Председатель УМК: Армяне, которые 200 лет назад по воле Аллаха стали нашими соседями, стали проклятьем на нашу голову

2018-03-28 11:51 | www.apa.az | 7
Армяне, которые 200 лет назад по воле Аллаха стали нашими соседями, к сожалению, стали проклятьем на нашу голову.
Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюр Пашазаде.
Он отметил, что другие соседи и заинтересованные силы использовали эту подлость армян: «На протяжении этих 200 лет армяне совершали геноциды в отношении азербайджанцев не по собственной воле. За ними стояли всегда сепаратистские силы».
Шейх подчеркнул, что армяне сегодня оскверняют мечети, которые остались в Армении на древней азербайджанской земле.
А.Пашазаде добавил, что армяне намерены продолжить нагорно-карабахский конфликт, перенеся в религиозную плоскость.