SOCAR Turkiye Enerji прогнозирует колебание мировых цен на нефть в пределах 65-70 долларов за баррель

2018-03-28 11:57 | www.apa.az | 7

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана) не ожидает серьезного изменения цен на нефть на мировых рынках.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил глава компании Заур Гахраманов в интервью агентству Anadolu. «Мы предполагаем, что цены на нефть длительное время останутся на нынешнем уровне. Большого роста или падения цен на нефть мы не ожидаем. Прогнозируем, что цены будут колебаться в пределах 65-70 долларов за баррель», - сказал З.Гахраманов.