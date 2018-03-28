В российском посольстве в Азербайджане приспущен флаг

2018-03-28 12:06 | www.oxu.az | 7

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово в посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований.

Об этом Oxu.Az сообщили в посольстве.

Запись в книге можно будет оставить 28 марта с 15.00 до 18.00 и 29 марта с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. Согласно информации, в связи с трауром в здании посольства приспущен государственный флаг России.

Отметим, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 64 человека, в числе которых 41 ребенок.