82,9 процента респондентов проголосуют за Ильхама Алиева

2018-03-28 12:09 | www.oxu.az | 7

Объявлены результаты опроса, проведенного накануне «exit-poll» американской организацией «AJF & Associates, İnc.» и Лигой защиты трудовых прав граждан в связи с предстоящими в Азербайджане президентскими выборами.

Как сообщает Oxu.Az, об этом сегодня в ходе брифинга сказал руководитель американской организации Джордж Бирнбаум.

По его словам, согласно опросу, 82,9 процента респондентов заявили, что отдадут свои голоса на выборах за действующего президента Ильхама Алиева.

Джордж Бирнбаум отметил, что в целом 3/4 респондентов выразили поддержку главе государства.

Опрос был проведен в 50 районах.