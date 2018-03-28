Нетаньяху не будет добиваться досрочных выборов

2018-03-28 12:02 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сожалеет о том, что во время коалиционного кризиса две недели назад ему не удалось объявить о досрочных парламентских выборах, со ссылкой на источники утверждает газета The Jerusalem Post. Эти же источники отрицают, что глава правительства намерен и дальше добиваться роспуска парламента, передает Stmegi.

Стоит отметить, что ранее портал Walla заявил, что Нетаньяху очень обозлился на своих партнеров по коалиции, из-за которых ему не удалось добиться проведения досрочных выборов в июне этого года – почти на полтора года раньше запланированного. Якобы после того, как, приняв бюджет, коалиционный кризис удалось уладить, он осознал свою ошибку и сожалел, что упустил возможность.

Радио «Галей ЦАХАЛ» утверждало, что премьер добивался досрочных выборов, чтобы вновь занять кресло главы правительства и, таким образом, обезопасить себя от уголовного преследования со стороны израильской полиции.

"Такие сообщения абсолютно неверны. Он не хочет выборов, поэтому выборов нет", — заявил приближенный к Нетаньяху источник JPost.