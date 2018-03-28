Шейхульислам: «Какое я имею отношение к ящикам для пожертвований?»

2018-03-28 12:09 | www.apa.az | 8

«Разговоры о том, что у меня много недвижимости – клевета, которая носит провокационный характер».

Как сообщает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде отметил, что об этом он говорил с главой государства: «Я не скрываю, я беседовал с президентом об этом. И потому не скрываю недоумения – в чем причина такой клеветы? Говорят, будто у меня много недвижимости тут и за границей. Все это провокация. Во-первых, вы должны быть рады тому, что ваш шейх силен. Во-вторых, за границей и без того наговаривают на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей. В стране некоторые говорят: я не верю в то, что говорят против президента, но сказанное о шейхе – правда. Как такое может быть? Это означает, что ты соглашаешься с провокацией. Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение?».