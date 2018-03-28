Депутат раскритиковал кандидата в президенты

2018-03-28 12:18 | www.oxu.az | 7

Будь ты хоть политиком, хоть кандидатом в президенты, хоть обычным гражданином, ты должен осознавать, что несешь ответственность за свои слова.

Об этом Oxu.Az сказал депутат Эльдениз Салимов, комментируя заявление кандидата в президенты от партии «Инициативная группа фронтовиков» Рази Нуруллаева о незамужних женщинах.

Не считаю, что в Азербайджане есть серьезные проблемы в этой сфере. Жениться или нет – личное дело каждого человека.

Никого нельзя заставлять вступать в брак.

Может кто-то не хочет жениться, желает жить свободно или построить карьеру».

Депутат также напомнил, что тюркские женщины, в частности азербайджанки, испокон веков были хорошими женами.

«Но вновь скажу, что в данном вопросе нельзя ни на кого оказывать давления. Никто не имеет на это права», - сказал депутат.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

