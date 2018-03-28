Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире солнечную электростанцию

2018-03-28 12:14 | www.trend.az | 7

Саудовская Аравия совместно с японской телекоммуникационной корпорацией Softbank построит крупнейшую в мире солнечную ферму мощностью 200 ГВт.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, соответствующий меморандум о намерениях подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и генеральный директор Softbank Масаеши Сон, передает ТАСС.

В соответствии с договоренностями, к маю 2018 года стороны подготовят технико-экономическое обоснование проекта. К 2019 году будут запущены первые солнечные установки проекта мощностью 3 и 4,2 ГВт. Расчетная мощность всего каскада солнечных ферм составит 200 ГВт, которую планируется достичь к 2030 году.