В Турции вступил в силу ряд изменений в законы

2018-03-28 12:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ряд изменений в законы Турции. Об этом говорится в сообщении турецкой «Официальной газеты» (Resmi Gazete), распространенном в среду.

Согласно сообщению, внесенные изменения коснутся следующих пунктов.

Во-первых, у экс-министров и депутатов не будут отобраны дипломатические паспорта по окончанию мандата, или же в случае отставки.

Во-вторых, согласно новому закону, правительство Турции будет поощрять турецких граждан, которые будут устанавливать солнечные панели на крышах домов.

В-третьих, государство возвратит налоги спортивных клубов, при условии, что эта сумма будет потрачена на подготовку новых спортсменов.

В-четвертых, расходы на создание инфраструктуры промышленных зон будут освобождены от уплаты НДС.