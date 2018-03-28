SOCAR инвестирует в новые проекты в Турции $3 млрд

2018-03-28 12:28 | www.oxu.az | 7

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) планирует в период 2018-2020гг инвестировать в реализацию новых проектов в Турции $3 млрд.

Об этом как сообщает Oxu.az сообщил глава компании Заур Гахраманов в интервью агентству Anadolu.

«Как известно, суммарные инвестиции SOCAR в экономику Турции планируются в объеме $19,5 млрд, из которых уже вложено $12,6 млрд. С завершением реализуемых в этой стране проектов общий объем вложенных компанией в эту страну инвестиций достигнет $16,5 млрд. Оставшиеся $3 млрд будут вложены в течение 2018, 2019 и 2020 годов в новые проекты», - отметил З.Гахраманов.

Он напомнил, что реализация всех текущих проектов SOCAR в Турции продвигается успешно, и в 2018 году завершатся работы по двум самым крупным в стране проектам - строительству НПЗ «STAR» и Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

«Первый газ по газопроводу TANAP поступит в Турцию в июле 2018 года. В сентябре этого же года начнется производство продукции на НПЗ STAR», - подчеркнул З.Гахраманов.

Он также сообщил, что в начале 2019 года компания планирует принять инвестиционное решение по строительству в Турции нового нефтехимического комплекса и закончить его в конце 2022 года.

«Турция – очень хороший рынок для сферы нефтехимического производства, и мы работаем над новыми инвестиционными проектами. Государство оказывает нам сильную поддержку. Основной проблемой турецкой экономики является дефицит текущего счета. Проекты SOCAR, в том числе НПЗ STAR и TANAP, а также планируемый новый нефтехимический комплекс, будут способствовать сокращению дефицита текущего счета», - отметил гендиректор.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR», контейнерного терминала, электростанции, поставки газа на внутренний рынок.

Али Мамедов

