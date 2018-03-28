Министр обороны Ирана примет участие в конференции по безопасности в Москве

2018-03-28 12:30 | www.trend.az | 7

Глава минобороны Ирана Амир Хатами примет участие в международной конференции по безопасности в Москве, которая пройдет 4-5 апреля, сообщил сайт иранского министерства обороны, передает РИА Новости.

"Министр обороны Исламской Республики Иран по официальному приглашению министра обороны Российской Федерации совершит поездку в Москву на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита Хатами проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по двусторонним, региональным и международным вопросам.

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