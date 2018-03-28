Али Гасанов: «Распространяемая о моем телефонном разговоре с Хафизом Гаджиевым информация носит спекулятивный характер»

2018-03-28 12:28 | www.apa.az | 7

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к комментариям в социальных сетях, связанных с его телефонной беседой с кандидатом в президенты Хафизом Гаджиевым.

Как сообщил АПА А.Гасанов, в последние дни ряд интернет-сайтов с отрицательной репутацией и пользователи Facebook распространяют необоснованные сообщения спекулятивного характера по поводу его телефонной беседы с кандидатом в президенты Хафизом Гаджиевым.

«Заявляю, что после просмотра теледебатов кандидатов, состоявшихся в эфире Общественного телевидения 21 марта, на следующий день я позвонил Хафизу Гаджиеву и довел до его сведения, что в начале теледебатов ведущий просит говорить по теме и отмечает необходимость соблюдения требований Избирательного Кодекса.

С этой точки зрения, целенаправленное формирование положительного мнения в отношении ряда должностных лиц, в том числе меня, а также критика руководителей некоторых государственных органов – нехорошее явление, которое неодобрительно воспринимается в обществе. Я попросил его не искажать общественное мнение такого рода субъективными рассуждениями. Кроме того, обмена мнениями и обсуждения других вопросов у меня с Х.Гаджиевым не было», - отметил. А.Гасанов.