Госдеп о визите сепаратиста Саакяна в США

2018-03-28 12:38 | www.oxu.az | 7

Незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, не признается ни США, ни какой-либо другой страной, включая Армению.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в Госдепартаменте США, комментируя недавний визит в эту страну Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Государственному департаменту известно, что в начале этого месяца некоторые члены Конгресса встретились с представителями незаконного режима Нагорного Карабаха, сказал собеседник агентства:

«Ни США, ни какая-либо другая страна, включая Армению, не признают незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе. Соединенные Штаты поддерживают деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и будут продолжать работу по урегулированию конфликта путем переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы, территориальной целостности, равноправии и самоопределении народов», - добавил он.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД страны.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.