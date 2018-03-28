В Турции заблокированы банковские счета 20 компаний

2018-03-28 12:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Турции заблокированы банковские счета 20 компаний, которые имели контакты с «Çiftlik Bank», обвиняемом в мошенничестве, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся расследования еще в 35 компаниях.

Названия компаний, счета которых были заблокированы, не сообщаются.

Отметим, что ранее сообщалось, что 27-летний Мехмет Айдын, основатель «Çiftlik Bank», скрылся с деньгами собранными за два года работы «финансовой пирамиды».

«Çiftlik Bank» обещал своим клиентам высокий доход, который обеспечивался за счет притока новых участников.

Всем внесшим 200 тысяч турецких лир было обещано 50 тысяч в качестве процентов ежемесячно.