Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировой общественности

2018-03-28 12:39 | www.apa.az | 7

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировым религиозным лидерам, парламентам и международным организациям.

Как сообщает АПА, председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава Ассоциации горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев и председатель Албан-Удинской христианской общины Роберт Мобилин призвали международные организации дать политико-юридическую оценку геноциду азербайджанского народа со стороны армянских оккупантов.

Отмечается, что в 1905 и 1918 годах в Баку, Нахчыване, Карабахе, Шамахы, Лянкяране, Губе и других регионах армянскими экстремистами были совершены массовые убийства азербайджанцев, погибли десятки тысяч мирных жителей, разрушены населенные пункты, памятники истории и культуры, мечети, церкви и синагоги: «В 20-х годах без каких-либо оснований азербайджанская город Зангезур был передан Армении, в Нагорном Карабахе была создана армянская автономия. В 1948-1953 года сотни тысяч азербайджанце были депортированы из своих родных земель, и фактически на исторических землях Азербайджана была создана моноэтническая Армянская республика. Во второй половине 80-х годов под давлением армянского лобби на руководство СССР началась новая волна агрессии и этнических чисток армянских националистов против азербайджанского народа. Армянские шовинисты, воспользовавшись отстранением видного государственного деятеля азербайджанского народа Гейдара Алиева от руководства СССР, добились жестокого изгнания почти 300 000 азербайджанцев из Армении. 20% наших территорий - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов в результате крупномасштабных военных операций были оккупированы, более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Осуществляя акты вандализма оккупированных территориях Карабаха, армяне уничтожили там исторические, религиозные, культурные памятники, места поклонения и кладбища. Совершенный армянскими экстремистами в 1992 году геноцид в Ходжалы, стал кульминацией совершенных ими зверств.

Было подчеркнуто, что подписанное в 1998 году президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым распоряжение характеризовалось объявлением 31 марта днем геноцида азербайджанцев и проведением посвященных памяти жертв мероприятий, которые способствовали еще большему распространению азербайджанских реалий в международном масштабе: «Те, кто не дают достойного ответа истинным преступлениям против азербайджанского народа, совершенными называющими себя жертвами геноцида армянскими экстремистами и покровительствующие им люди должны знать, что рано или поздно справедливость восторжествует! Не получившие объективной оценки массовые убийства дают возможность для совершения новых преступлений против человечества, создают почву для повторения геноцидов в разных регионах мира и бедствия мигрантов».