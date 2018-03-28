Краткая историческая справка для недополитика и недоисторика, или в чем причина предвзятости Затулина? - СТАТЬЯ

2018-03-28 12:40 | www.apa.az | 7

Константин Затулин является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Однако деятельность этой персоны, напротив, связана с порчей отношений со странами СНГ и связей между россиянами, живущими на постсоветском пространстве. И это не та деятельность, которая служит политическим целям фракции «Единая Россия», членом которой он является. К.Затулин всегда обвинялся в подстрекательстве к конфликтам на национальной почве. То какая-то страна СНГ объявляла его персоной нон-грата, то он участвовал в качестве наблюдателя для легитимизации «президентских выборов» сепаратистского режима. И, наконец, он отважился комментировать мнения президента Азербайджана, используя свои на уровне недоучки половинчатые знания истории и качества половинчатого политика.

Напомним, что в 2006 году он был объявлен Украиной персоной нон-грата за поддержку сепаратизма в Крыму и разжигание межнациональной розни. В 2008 году Затулин был задержан в аэропорту Симферополя, ему был запрещен въезд в страну, и в то же время он получил предупреждение за антиукраинские радикальные заявления. В 2017 году Киев объявил его в государственный розыск. В 2010 году К.Затулин был объявлен Азербайджаном персоной нон-грата за участие в избирательном шоу сепаратистского режима Нагорного Карабаха. В 2014 году он сыграл ту же роль в избирательном шоу в Абхазии. То есть, политическая сущность Затулина половинчата, он поддерживает этнический сепаратизм, и это настолько очевидно, что его политических целей не могут иногда понять в официальных кругах страны, гражданином которой он является.

Поэтому К.Затулин не имеет никакого права называть чье-либо мнение несерьезным. Если есть кто-то несерьезный, это и есть сам Затулин. Серьезный политик должен принимать во внимание интересы своего государства, соседних и партнерских стран. К сожалению, Затулин как ответственное лицо в сотрудничестве со странами СНГ служит не развитию, а ухудшению сотрудничества. За это он подвергается осуждению не только со стороны официальных структур стран СНГ, но и со стороны многотысячной русской общины. Серьезные политики никогда не допускают подобного.

Историческое мировоззрение Затулина и «талант» интерпретатора истории не уступают его «таланту политика». Если учесть такой постулат, что история в прошлом политика, а политика же - история сегодняшнего дня, тогда Затулин должен серьезнее отнестись к истории, которая в прошлом была политикой, и как современный политик он должен быть объективным, произнося слова, которые в будущем станут историей. К сожалению, Затулин не обладает этими качествами. Это можно объяснить двумя причинами: либо Затулин, будучи выпускником исторического факультета МГУ, не посещал лекции по Истории древнего мира, либо он намеренно искажает историю. Ни на одной карте Римской империи нет надписи «Великий Айк». В частности, административно-политические границы современного Азербайджана, включая территорию нынешней Армении, ни на одной карте не указываются как «Великий Айк». Эти территории в разные периоды назывались Сарматия, Албания, Мидия и др., что еще раз показывает, что эти территории всегда были за пределами Римской империи.

Римские карты показывают, что территории современных Азербайджана и Армении, то есть территории, указанные за пределами исторического западного Азербайджана, являются родиной тюрок-кыпчаков. После 1800-х годов, когда царская Россия переселила на территорию западного Азербайджана – в города Иреван, Зангезур, Гейчай исповедующих христианство армян, те в свою очередь переняли культуру автохтонов этих земель кыпчаков. Таким образом, впервые в истории лишь после 1800-х годов на Южном Кавказе начали употреблять слова «хай» и «айк». Чтобы освежить память историку Затулину, напомним ему, что в 1918 году по решению парламента АДР, часть земель западного Азербайджана со столицей в городе Иреван была передана в аренду приезжим армянам сроком на 100 лет, чтобы и они смогли построить свое государство. Взамен они не должны были претендовать на Зангезур, Гейчай и Карабах. Президент Азербайджана, опираясь на эту историческую истину и память, говорит, что мы вернемся на наши исторические земли. Мы вернемся в Гейчай, Иреван и Зангезур. Эта позиция не противоречит международному праву и его принципам. Поскольку одним из признанных на международном уровне основных прав является право проживать на своих родных землях. В Азербайджане же число людей, лишенных этого права, составляет 1 миллион. 250 тысяч из них были в 1988-1993 годах жестоко и насильно изгнаны со своих родных земель в Армении, 750 тысяч – из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Президент Ильхам Алиев как гарант прав каждого гражданина Азербайджана, говорил об обеспечении этих прав. Поэтому этот призыв не подрывает международный авторитет президента Ильхама Алиева, а наоборот, добавляет ему уважения. Потому что его позиция призывает не к оккупации чужих земель, а к уважению международного права, объективному подходу к истории и мирному сосуществованию.

Хикмет Бабаоглу

Депутат, главный редактор газеты «Yeni Azərbaycan».