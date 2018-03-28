В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета - ВИДЕО

2018-03-28 12:49 | www.oxu.az | 7

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках международного аэропорта Тель-Авива. Пострадавших в инциденте нет, передает израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Как сообщает Oxu.az, во время буксировки авиалайнер немецкой компании German Wings задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, который готовился к вылету.

«Рейс был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших нет», — сообщило радио.

Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение.

Али Мамедов

