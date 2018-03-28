Большинство азербайджанцев проголосует на президентских выборах за Ильхама Алиева - опрос

2018-03-28 12:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты социологического опроса, проведенного до “exit-poll”, который совместно будет организован американской организацией “AJF & Associates Inc.” и «Лигой защиты трудовых прав граждан» в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля.

Председатель «Лиги защиты трудовых прав граждан» Сахиб Мамедов отметил, что социологический опрос нацелен на изучение готовности населения к голосованию в преддверии президентских выборов и уровня его участия в политической жизни страны, общественного мнения в связи с выборами. К опросу были привлечены 1500 респондентов из различных районов Азербайджана. Из них 63,5% (952 человека) представляли большие города, 17,6% (264 человека) – малые города, остальные - поселки и села.

Председатель организации “AJF & Associates Inc.” Джордж Бирнбаум отметил, что 49,9% респондентов - женщины, 50,1% - мужчины.

Опрос проводился с учетом возрастной структуры населения, и 30,4% (456 человек) были в возрасте 18-29, 30% (450 человек) - 30-39 лет, 19,5% (292 человека) - 40-49 лет, 11,5% (173 человека) - 50-59 лет, 5,6% (84 человека) - 60-69 лет и 2,9% (44 человека) - 70 лет и старше.

«Классифицируя вопросы в опросном листе, мы можем сгруппировать их так: 1. Уровень информированности населения о президентских выборах; 2. Отношение к текущей экономической ситуации в стране; 3. Уровень политической активности населения. На вопрос «Как вы участвуете в выборах в Милли Меджлис (парламент) или президентских выборах?», поставленном с целью изучения уровня информированности населения о президентских выборах, большинство респондентов - 74% (1110 человек) ответили, что участвуют в выборах "всегда", 10% (150 человек) сказали о том, что будут участвовать "впервые" в президентских выборах 11 апреля 2018 года, 12,6% респондентов (189 человек) сказали, что «иногда» или «в редких случаях» участвуют в выборах", - сказал он.

Джордж Бирнбаум отметил, что вопросы, относящиеся к I блоку анкетного опроса, позволяют раскрыть возможность склонности избирателей в сторону власти или оппозиции. Так, в большинстве ответов на вопросы «Если бы президентские выборы проводились сегодня, и кандидатами были нижеследующие лица, то за кого бы вы проголосовали?» и «Если бы парламентские выборы проходили сегодня, то за кандидата какой партии вы бы проголосовали?», 82,9% (1244 человека) назвали имя Ильхама Алиева и 70,9% (1064 человека) - правящую партию «Ени Азербайджан».

Это говорит о том, что азербайджанцы довольны деятельностью действующей власти и поддерживают ее.

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