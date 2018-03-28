Температура воздуха в столице Азербайджана понизится на 5-10 градусов

2018-03-28 12:51 | www.apa.az | 7

29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на порывистый юго-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 752 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-60%.

С 30 марта до полудня 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, подует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах будут грозы, дожди. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 14-19° тепла.