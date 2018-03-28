Шейхулислам: Я не имею отношения к ящикам для пожертвований

2018-03-28 12:50 | www.oxu.az | 7

Ходят слухи о том, что у меня участок в 150 гектаров. Хочу сказать, что все эти заявления - ложь и провокация.

Как передает Oxu.Az, об этом на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта, сказал председатель Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Он заявил, что говорил на эту тему с президентом.

«У меня бывают разговоры с президентом. Мы беседуем, как отец с сыном. Говорят, что у шейха много недвижимости здесь и за границей. Это ложная информация. Во-первых, радуйтесь, что у вас такой сильный шейх.

Во-вторых, за границей и без того клевещут на религию. Чего вы добиваетесь, продолжая это делать здесь? Эта грязная кампания против меня и нашего президента ведется за границей.

Говорят, что я контролирую ящики для сбора пожертвований и прочее. Это все ложь. Какое я имею к ним отношение? Мы должны не верить таким вещам и сплотиться вокруг Азербайджана», - сказал А.Пашазаде.

Эльвин Пашазаде

