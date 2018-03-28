В Пекине заявили, что визит Ким Чен Ына не был тайным

2018-03-28 12:48 | www.trend.az | 7

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай не был тайной, несмотря на то, что информация о визите была опубликована только после его завершения, сообщает РИА Новости.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

"Если бы это было тайным визитом, то мы бы не опубликовали сообщение о нем", — заявил на брифинге Лу Кан.